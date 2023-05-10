تفاصيل لقاء وزير الزراعة مع مدير شركة سلامة المحاصيل في واشنطن

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة إيملي ريس، المدير التنفيذي للشركة الدولية لسلامة المحاصيل الـCroplife international، على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكيه واشنطن.

ورحب القصير بالتعاون مع الشركة الدولية لسلامة المحاصيل، مؤكدا أهمية إعداد مقترح للتعاون يتم الاتفاق عليه من الجانبين ليتسنى تنفيذه خلال مدة محددة وأن تتشارك في تنفيذه الجهات الفنية المعنية بوزارة الزراعة ومنها لجنة مبيدات الآفات ومعهد بحوث وقاية النباتات بالإضافة إلى معهد بحوث أمراض النباتات.

ومن جهتها، عرضت "ريس" مقترحا للتعاون مع وزارة الزراعة المصرية في مجال سلامة الأغذية والاستخدام المسؤول للمبيدات في مكافحة الحشرات والأمراض التي تتسبب في خسائر كبيرة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة التصديرية.

وأشارت ريس إلى التعاون السابق مع الجهات المختصة بوزارة الزراعة في إعداد وتدريب الكوادر الفنية المعنية باستخدام وتداول المبيدات وذلك من خلال مكتبها في القاهرة، كما عبرت عن مدى سعادتها وامتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ الCOP 27 بالعام الماضي بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد زخما كبيرًا بحضور عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وكذا المنظمات العاملة في مجال البحوث الزراعية والآمن الغذائي.

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الشركة الدولية لسلامة الغذاء "كروب لايف" تمثل أبرز الشركات في مجال الوقاية ولها مؤسسة تابعة في جمهورية مصر العربية وهي عضو مؤسس في اتحاد علوم النباتات في أفريقيا والشرق الأوسط ‏Croplife Africa Middle East، وهو اتحاد إقليمي يتبع الاتحاد الدولي لعلوم النباتات Croplife International ومقره في بروكسل- بلجيكا.

وتتولى مجموعة شركات كروب لايف العالمية إنتاج حوالي ٩٠٪؜ من منتجات وقاية النباتات المدعومة بالبحث وتلتزم بتطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة والاستخدام المسئول لتكنولوجيا علوم وقاية النباتات.