"الإحصاء": معدل الزيادة فى الأسعار الأقل منذ 7 أشهر.. وتباطؤ التضخم لـ31.5% (خاص)

قال مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدلات الزيادة في مستويات الأسعار على مستوى إجمالي الجمهورية هي الأقل منذ 7 أشهر، وسجلت 1.8% لشهر أبريل 2023 مقابل 3.2% فى مارس و7.1% فى فبراير و4.9% فى يناير من العام نفسه، بينما كانت قد بلغت 1.6% فى سبتمبر 2022.

وأضاف المصدر في تصريح، لـ"الدستور"، أن تباطؤ معدلات التضخم هو الأول على مدار العام الحالي، حيث بلغ المعدل ذروته فى فبراير الماضى بنحو 7.1%، ويناير 4.9%، تأثرًا بتراجع قيمة الجنية أمام الدولار، ونقص المتاح من النقد الأجنبى، وهو ما انعكس على تقييد حركة الاستيراد وانخفاض المعروض من السلع وبالتالى ارتفاع أسعارها.

وأوضح المصدر أن تراجع معدل الزيادة لا يعنى انخفاض الأسعار عما كانت عليه فى السابق، بل يقصد به تباطؤ معدلات الزيادة فى مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات فى ريف وحضر الجمهورية.

وحول تأثير ارتفاع السولار على الأسعار، نبه إلى أن بيانات التضخم التى تم الإعلان عنها مؤخرًا لم تتطرق إلى تبعات القرار على أسعار السلع والتنقلات نظرًا لانتهاء أعمال جمع البيانات ميدانيًا قبل صدور القرار، لهذا من المقرر رصد تبعات القرار وإعلانها مطلع الشهر المقبل.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 1.8% لشهر أبريل 2023، فيما تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات.

وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 7.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، مجموعة الخضروات بنسبة 3.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.4%، مجموعة الدخان بنسبة 6.1%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.0%، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الأحذية بنسبة 4.8%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.0%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.9%.