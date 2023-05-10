الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: الدولة تدعم المنتج المصري لزيادة الصادرات

الصادرات
الصادرات

قال ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن الوعي التصديري يتم على المنتج المصري من تحسين جودة المنتج بالسعر التنافسي، وإن كل مصنع يركز على عنصري الجودة والتكلفة بالتأكيد يكون له مكانة في الأسواق العالمية.

وأضاف عبدالعظيم، خلال حوارٍ له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التصدير بوجه عام هو أحد الموارد الأساسية لأي دولة، وأحد موارد النقد الأجنبي الأساسية بالإضافة إلى أن الصادرات تحسن من الميزان التجاري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المستهلك يبحث عن الجودة والتكلفة، وهذا ما يتحقق في الأسواق المصرية، وهي سياسة تتبناها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية من دعم المنتج المصري، ورفع شعار "صنع في مصر" وزيادة كمية الصادرات سواء كان للسوق المحلي أو التصدير.

ونوه الخبير الاقتصادي، بتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصادرات من خلال الإعلان عن استهداف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، وهذا قائم بمجهود من الدولة للعمل على حل مشاكل المصدرين من خلال تبني الحل وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع التصدير، بالإضافة إلى دعم المصدرين من خلال منح أراضي بأسعار معقولة وأيضًا تسهيل إجراء إنشاء المصانع والمشروعات من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

 

100 مليار دولار الأسواق العالمية الهيئة العامة للاستثمار الخبير الاقتصادي الدولة المصرية

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