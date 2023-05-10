الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل انعقاد لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

انعقدت لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور المستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار، وأعضاء اللجنة من التنفيذيين بالمحافظة. 

واجتمعت اللجنة مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى بمطروح، وجرى توقيع عقد التسوية الخاصة بالشركة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجهها في استكمال مشروعها. 

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على تشغيل مزيد من أبناء محافظة مطروح بمشروعات الشركة، حيث أكدت الشركة أنها ستسعى في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمطروح وتشغيل عدد أكبر من أبناء المحافظة.  

وأكد اللواء خالد شعيب أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لكافة المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم بمشروعاتهم الاستثمارية وأن لجنة الحصر والتفاوض في حالة انعقاد دائم من أجل ذلك. 

وأوضح  المستشار محمد بكر صبَّاح، المستشار القانوني والاستثماري لمحافظة مطروح، أن لجنة الحصر والتفاوض بالمحافظة تدرس كافة الطلبات التي تقدم بها المستثمرين للجنة وسيتم إنهاء كافة المعوقات التي تواجهها وتقديم المشورة الفنية والقانونية لهم في سبيل استمرار مشروعاتهم الاستثمارية، بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع التام.  

وأضاف حمدي عبيد، مدير عام الاستثمار بديوان عام محافظة مطروح، أن لجنة الحصر والتفاوض نجحت فى حل مشاكل عدد من المشروعات الاستثمارية القائمة وجاري الانتهاء من دراسة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى وتوفيق أوضاعها قانونيا بما يعود بالنفع على المحافظة والدولة والصالح العام مع استمرار انعقاد اللجنة.

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
إزالة كافة المعوقات إقامة مشروعات الشركات الاستثمارية المشروعات الاستثمارية محافظ مطروح

الأكثر قراءة

رئيس شباب زفتى: الرئيس السيسي يصنع معجزات.. وعلى الشباب تحمل المسؤولية (فيديو)

ضبط متهمين بالقرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت

اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

النيابة تستمع لأقوال حسن شاكوش فى بلاغ زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ«غوش دان».. غزة تطلق 60 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة