تفاصيل انعقاد لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح

انعقدت لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور المستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار، وأعضاء اللجنة من التنفيذيين بالمحافظة.

واجتمعت اللجنة مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى بمطروح، وجرى توقيع عقد التسوية الخاصة بالشركة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجهها في استكمال مشروعها.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على تشغيل مزيد من أبناء محافظة مطروح بمشروعات الشركة، حيث أكدت الشركة أنها ستسعى في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمطروح وتشغيل عدد أكبر من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لكافة المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم بمشروعاتهم الاستثمارية وأن لجنة الحصر والتفاوض في حالة انعقاد دائم من أجل ذلك.

وأوضح المستشار محمد بكر صبَّاح، المستشار القانوني والاستثماري لمحافظة مطروح، أن لجنة الحصر والتفاوض بالمحافظة تدرس كافة الطلبات التي تقدم بها المستثمرين للجنة وسيتم إنهاء كافة المعوقات التي تواجهها وتقديم المشورة الفنية والقانونية لهم في سبيل استمرار مشروعاتهم الاستثمارية، بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع التام.

وأضاف حمدي عبيد، مدير عام الاستثمار بديوان عام محافظة مطروح، أن لجنة الحصر والتفاوض نجحت فى حل مشاكل عدد من المشروعات الاستثمارية القائمة وجاري الانتهاء من دراسة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى وتوفيق أوضاعها قانونيا بما يعود بالنفع على المحافظة والدولة والصالح العام مع استمرار انعقاد اللجنة.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح