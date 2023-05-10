إسبانيا وأيرلندا تطالبان إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنسانى الدولى

طالبت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت وزارة الخارجية الإسبانية إلى تجنب المزيد من التصعيد، مذكرة إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي.

كما طالبت الخارجية الإسبانية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة إلى المفاوضات لمنع المزيد من التصعيد.

وشددت الخارجية الإسبانية على أن حل الدولتين هو الوحيد الممكن لتلبية تطلعات الجانبين.

وفى السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن، بضرورة وقف التصعيد والامتناع عن الأعمال الاستفزازية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن بيان رئيس الوزراء الأيرلندي، بأنه أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح في قطاع غزة المحاصر، مؤكدًا أن قتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف.

واستنكر مارتن هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة "التحدي 5" الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة.

وتابع رئيس الوزراء الأيرلندي "إن مثل هذه الأعمال لها تأثير سلبي على التعليم الأساسي للأطفال الفلسطينيين".

وطالب مارتن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم تنفيذ عمليات الهدم ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.