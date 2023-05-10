حبس متهمين لحيازتهما 22 كيلو حشيش بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الأربعاء، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 22 كيلو من مخدر الحشيش بمدينة السلام.

كما أرسلت النيابة عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، وطالبت بسرعة الانتهاء من التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط "عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.