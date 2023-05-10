الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى لموازنة 2021/ 2022 بصفة نهائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022 وذلك بصفة نهائية.

وفي إطار نشر الثقافة البرلمانية، حضر جانباً من الجلسة العامة من شرفات مجلس النواب  مجموعة من أعضاء معهد الدراسات الدبلوماسية وأعضاء الدفعة 55 الملحقين الدبلوماسيين الجدد- وزارة الخارجية، ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالوفد.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية

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