هزاع: ارتفاع أعداد السائحين في مصر لـ 30% بالربع الأول من 2023 (فيديو)

تحدث الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن السياحة في مصر ومشاركتها في المعارض الدولية.

وقال خلال لقاءه على صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن السياحة في مصر خلال الربع الأول من عام 2023 زادت بنسبة 30%، مما يؤدي إلى توجه السائحين لمصر بالإضافة إلى المعارض الدولية دعمت الأمر بشكل كبير.

وتابع أن التعاون بين القطاع الخاص مع الحكومي أحدث توازنا في التسويق، والشركات العالمية التي تقوم بالتسويق المسؤولة عنها الدولة وهيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى الفكر الجديد الذي طرأ خلال الفترة الماضية لجذب عدد أكبر من السياح، خاصة وأن 70% من نسبة السياحة على مستوى العالم تكون ترفيهية وشاطئية ويأتي بعدها الثقافية والأثرية والتي تتميز بها مصر.

وأكد أن العلاقات السياسية المصرية مع كافة دول الجوار والعالم ممتازة، كما أن الاستراتيجيات التي وضعت من وزارة الطيران لاستقبال الطيران الشارتر ودعمه من وزارة السياحة مع وجود تخفيضات، خاصة وأن معظم الدول ليست حدودية بمصر مما يجعلها تأتي برا أو بحرا.

وأضاف أن الطيران المنتظم غالي بعض الشيء وإنما الشارتر هو السبيل الوحيد داخليا وخارجيا لأنه أقل تكلفة بالإضافة أن رحلاتها دائما موجودة في الوقت المحدد ونادرا ما يتم تأخيرها أو إلغاؤها، وتسمح الحكومة المصرية لرجال الأعمال والقطاع الخاص الاستثمار أكثر فيه.

وأردف أن طيران الشارتر يعتبر السبيل الوحيد الذي يمكن استغلاله لجذب أعداد كبيرة من السائحين، فيما أعلن أن جميع المقيمين في الخليج ولديه إقامة ويحملون جوازات سفر سارية من السهل أن يحصل على التأشيرة في المطار.