الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الصف الأول الثانوي (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، سير أعمال الامتحانات بمدرسة الطبرى الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، مؤكدًا أن منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية.

وكان فى استقباله أمل الهوارى، مدير عام الإدارة، وأحمد صلاح، مدير المدرسة. 

 واطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان، وأعرب جميع الطلاب عن مدى سعادتهم بسهولة الامتحان.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وكان عدد المتقدمين 614 طالبا فى 30 لجنة، غاب طالب واحد فقط. 

جانب من الجولة

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2022 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني التابلت المدرسي الأجنبية الثانية أعمال الامتحانات التطوير التكنولوجي التربية والتعليم والتعليم الدراسى الثانى الثاني الثانوي العام

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