مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الصف الأول الثانوي (صور)

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم، سير أعمال الامتحانات بمدرسة الطبرى الثانوية بنين التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، مؤكدًا أن منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية.

وكان فى استقباله أمل الهوارى، مدير عام الإدارة، وأحمد صلاح، مدير المدرسة.

واطمأن مدير المديرية من الطلاب على مستوى الامتحان، وأعرب جميع الطلاب عن مدى سعادتهم بسهولة الامتحان.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وكان عدد المتقدمين 614 طالبا فى 30 لجنة، غاب طالب واحد فقط.

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