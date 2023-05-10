الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المجلس الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري

محمود بكري
محمود بكري

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ. 

وتقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملين، بخالص العزاء للكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ولأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بجريدة الأسبوع، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن الصحافة المصرية فقدت أحد أبنائها المخلصين صاحب المواقف الوطنية، وأضاف المجلس أن الراحل صاحب رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

كان نعى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص الحزن والأسي الزميل العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء أمس بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر محمود بكرى الصحافة المصرية الكاتب الصحفي كرم جبر

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