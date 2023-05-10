الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط مخدرات بـ400 ألف جنيه في القليوبية

مخدرات
مخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وبمشاركة مديرية أمن القليوبية حملة أمنية استهدفت عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من قرية الغوريرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أسفرت الجهود عن ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,750 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 3 ميزان حساس)،  وضبط عنصر إجرامي حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – دبشك بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400,000 جنيه تقريباً.

مكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية

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