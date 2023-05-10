الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين قبل المران الأول

كولر
كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين اليوم  داخل فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب التدريب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تونس على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي برادس.

وأدى الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر أمس على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

مران الأهلي كولر الترجي التونسي ذهاب نصف نهائى دورى الابطال سيد عبدالحفيظ

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