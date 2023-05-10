طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة 32 في القاهرة الخميس

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مختلف الأنحاء؛ حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وترتفع درجة الحرارة لـ30 من جديد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر فيسبوك عن استمرار ظاهرة الشبورة المائية التي تؤثر صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع.

وبالتزامن مع حرص العديد من المواطنين الإطلاع على درجات الحرارة والطقس نقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة القادمة:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 12 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.