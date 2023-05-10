الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمين بقتل صاحب مخزن للخردة بمنطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "نور. ط" "يعمل لدى المجني عليه"، "هشام. ح" و"عوني. ع"، عاطلان، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "خالد. م"، صاحب مخزن لبيع الخردة بمنطقة المرج بهدف سرقته.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بالمرج بعلمهم بحيازة المجني عليه مبلغ 500 ألف جنيه بهدف شراء بضائع للمخزن، فعقدوا النية على سرقته، ويوم الواقعة تسللوا ليلاً إلى منزل المجني عليه، وفي أثناء محاولتهم البحث عن المبلغ المالي، عاد المجني عليه من الخارج وحاولوا الفرار منه، لكن المجني عليه تمكن من ضبط أحدهم، فعاد بقية المتهمين وضربوه بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة صاحب مخزن لبيع الخردة جثة هامدة، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وبمناقشته أقر بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بهدف سرقته وأرشد عن بقية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس قتل نيابة المرج متهمين

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جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

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