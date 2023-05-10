محافظ الدقهلية يستعرض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن طلخا وتمى الأمديد وميت غمر ومحلة دمنة وشربين في تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه تم متابعة أعمال القطاعات الميدانية بشأن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 لتحقيق الاستفادة القصوى من المبالغ المالية المخصصة للمشاريع التنموية بنطاق المركز وضرورة الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه، حيث يجري وضع اللمسات الأخيره لأعمال تجميل كورنيش ترعة الساحل بطول 600 متر، وتم تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي لفوانيس الإناره الخاصة بسور الممشى لتحسين الصورة البصرية للمواطنيين وظهور الممشى بالمظهر الحضاري اللائق، كما تم متابعة أعمال تنفيذ ممشى مدينة طلخا الجديد على ترعة الساحل، وتفقد تنفيذ أعمال الحاجز الخرساني بقنطرة طلخا لتحقيق سيولة حركة مرور السيارات والمركبات بمزلقان السكة الحديد بالمدينة.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، إنه تم متابعة أعمال الخطة الاستثمارية التي تتم داخل الحملة الميكانيكية برئاسه المركز لسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

كما قال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه جرى تفقد أعمال الرصف بشوارع مدينة ميت غمر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2022-2023، حيث يجري وضع الطبقه السطحية النهائية بشارع التجارة من شارع بور سعيد حتى شارع ٢٦ يوليو بطول ٤٥٠ متر تقريبا، ومتوسط عرض ٨ أمتار، ليتم التنفيذ قبل نهاية العام المالي لينعكس بأثر إيجابي على رضا المواطنين وللتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها.

وقال أحمد حمدي، رئيس مدينة محلة الدمنة، إنه تم المرور على الشوارع المدرجة للرصف بالخطة الاستثمارية لهذا العام وذلك لمتابعة أعمال رفع بيارات الصرف الصحى الموجودة بالشوارع تمهيدا لوضع طبقة السن والانتهاء من الأعمال وفقا للبرامج الزمنية.

وقال اللواء ماهر هاشم، رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تابع أعمال الرصف بشارع السلك وأيضا متابعة مستجدات الأعمال الجاريه بكورنيش النيل وتحديد مساحته القياسية المطلوبة على الطبيعة، تمهيدا لتوسعته وتطويره للوقوف على مدى الالتزام بالمواصفات القياسية الجيدة وتحديد موضع بلوعات صرف مياه الأمطار قبل رصف ورفع كفاءة الطريق ووضع الخطة الزمنية للتسليم في الموعد المقرر حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتأكيد على أهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.

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