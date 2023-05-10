الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توافق على تجنيس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 687 لسنة 2023، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بمنح 42 مواطنًا أولهم عمر ياسر عمر محمود عبد الكريم وآخرهم شعبان أحمد محمود أمين علي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزير الداخلية الجنسية المصرية الجريدة الرسمية

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