الأرصاد: الحرارة تصل لـ40 غدًا.. وهذا موعد انكسار الموجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "تتعرض البلاد لموجة حارة بدءًا من الغد، تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد".

وتوقعت غانم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الحارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة يوم السبت ستصل إلى 30 درجة مئوية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

وحذرت من القيادة خلال فترات تكوّن الشبورة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وعدم التخفيف في نوعية الملابس في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.

وأشارت إلى أن الأجواء اليوم الأربعاء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، لافتة إلى أن هناك تحسنًا بدرجات الحرارة ليلًا اليوم وغدًا عن الأيام الماضية، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية.