الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

3 محاور رئيسية.. تفاصيل القضايا المطروحة في أولى جلسات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشفت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صابر، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC: "تفصلنا أيام قليلة على انطلاق جلسات الحوار الوطني والتي تبدأ يوم الأحد 14 مايو الجاري، ثم بعد ذلك ستكون الجلسات أيام “الأحد والثلاثاء والخميس” من كل أسبوع، من توقيتات الساعة 11 صباحًا وحتى الساعه 2 مساءً، ثم تستكمل الجلسات من الساعه 3 عصرًا وحتى الساعه 6 مساءً.

وتابعت أن الجلسات ستتناول 3 محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، فيما تناقش أولى الجلسات الأحد المقبل:

  1. لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي للحديث عن النظام الانتخابي وقانون مجلس النواب.
  2. القضاء على كل أشكال التمييز تحت مظلة لجنة حقوق الإنسان والحرية العامة، وبرامج الحماية الاجتماعية ووضعها لراهن والتصورات الجديدة من الممكن العمل بها.
  3. التحديات والتعاونات تحت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
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