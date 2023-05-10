3 محاور رئيسية.. تفاصيل القضايا المطروحة في أولى جلسات الحوار الوطني

كشفت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صابر، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC: "تفصلنا أيام قليلة على انطلاق جلسات الحوار الوطني والتي تبدأ يوم الأحد 14 مايو الجاري، ثم بعد ذلك ستكون الجلسات أيام “الأحد والثلاثاء والخميس” من كل أسبوع، من توقيتات الساعة 11 صباحًا وحتى الساعه 2 مساءً، ثم تستكمل الجلسات من الساعه 3 عصرًا وحتى الساعه 6 مساءً.

وتابعت أن الجلسات ستتناول 3 محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، فيما تناقش أولى الجلسات الأحد المقبل: