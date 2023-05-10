مهندس في دعوى نشوز زوجته: تركت شقتي بالقاهرة الجديدة وعايزة تعيش جنب أمها

تقدم “كريم .ع”، مهندس، لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بدعوى قضائية، يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته ورفضها العودة لمنزل الزوجية.

وقال الزوج في دعواه التي تحمل رقم 694 لسنة 2023: “تزوجنا منذ 3 سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلة، ومنذ زواجنا ونحن في خلافات ومشاكل مستمرة بسبب رغبتها في ترك شقتنا بالقاهرة الجديدة والسكن بجانب والدتها بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وبرغم من أنها طلبت منى خلال فترة الخطوبة السكن بمنطقة الزيتون وبيع شقتي بالقاهرة الجديدة، لكني رفضت وأصريت على الرفض لقربها من محل عملي، وخيرتها حينها باستكمال الزواج أو فسخ الخطبة، لكنها استسلمت للأمر الواقع وتمت زيجتنا بنجاح”.

وتابع كريم: “بعد زواجنا مباشرة بتنا في مشاكل مستمرة لم تنتهي، كلها تدور حول رفضها للسكن بالقاهرة الجديدة، وتبرر بشعورها بالملل المستمر، فقمت باشتراك لنا في أفخم النوادي بالمنطقة وطلبت منها الخروج والتنزه فى النادى وعمل صداقات أو الاشتراك فى رياضة معينة لكنها كانت طوال الوقت تعقد الأمور، حتى بعد إنجاب طفلتنا جلست عند والدتها أكثر من سبع شهور مبررة عدم قدرتها على تربية الطفلة بمفردها وكنت أتحمل ولم أجبرها على العودة”.

وتابع: “بالنهاية طلبت مني ترك عملي والبحث عن وظيفة أخرى تكون مستقرة وأتمكن من خلالها العودة للمنزل مبكرا، وعندما رفضت طلبها، تشاجرت معي وكسرت كل محتويات الشقة مبررة بأنني سأصيبها بمرض نفسي، وبالنهاية اصطحبت طفلتي وذهبت لمنزل أهلها وحاولت إرجاعها مرارا وتكررار وتوجهت لكبار العائلة لإرجاعها لكنها رفضت وخيرتني بيين ترك عملي أو بيع شقتي والسكن بجانب والدتها، وبالنهاية رفضت الاقتراحين وتوجهت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لإثبات نشوزها”.