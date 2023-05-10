الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. البرلمان يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2021 - 2022

مجلس النواب
مجلس النواب

يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021 - 2022.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لإقرارها، وهي القوانين الآتية:

- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022 (وعددها 55 مشروعاً).

- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021-2022.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021-2022.

الهيئة القومية للإنتاج الحربى الهيئات العامة الاقتصادية الحساب الختامى للموازنة العامة الدكتور حنفي جبالي الشهر العقاري والتوثيق الخزانة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة

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