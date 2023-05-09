تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك فى مؤتمرين دوليين بالإمارات

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الدورة الأولى لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة العالمي، والدورة الثانية لمؤتمر الموزعين، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضرت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورش وجلسات المؤتمرين الدوليين، واللذين عقدا على مدار 5 أيام، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

كما شاركت طلعت، في عدة ورش عمل أبرزها ورشة حول أهمية الصحة النفسية للأطفال، والتى نظمتها مؤسسة "فاهم" برئاسة السفيرة نبيلة مكرم.

ونظمت هيئة الكتاب بالشارقة، المؤتمرين الدوليين، بحضور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والشيخة بدور القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، ورئيس اتحاد الناشرين الدوليين، والشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش.

وشهد المؤتمران حضورًا مكثفًا من ممثلي دور النشر في مختلف أنحاء العالم، وكبرى شركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة بالعالم، كما شاركت أيضا وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم".

ويعد مؤتمر الرسوم المتحركة بالشارقة هو المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

كانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول حرية الصحافة وعمل الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ حرية الصحافة والضوابط القانونية التي تكفلها، بالإضافة إلي حقوق الصحفيين داخل اطار ممارسة المهنة، بجانب مناقشة واقع التحديات التي تواجه الصحفيين والمتدربين منهم، وطرح توصيات لتحسين بيئة عمل الصحفيين وتحقيق حرية الصحافة.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة توسيع هامش الحرية وتهيئة المناخ لصناعة محتوى صحفي مختلف، وإعادة النظر في التشريعات المقيدة لحرية الصحافة، وأيضًا تنقية القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات من مواد حبس الصحفيين وتعديل قانون نقابة الصحفيين، بجانب تنظيم نقابة الصحفيين لدورات تدريبية لطلبة الإعلام والصحفيين غير النقابيين وضرورة دعم المؤسسات الصحفية القومية من خلال إسقاط أو جدولة ديونها، وإيجاد آليات لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي والكيانات الوهمية وتنقية جداول نقابة الصحفيين من غير العاملين في الصحافة.



