الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وليد الكرتى: بيراميدز كان فى أمسّ الحاجة للفوز على الإسماعيلى

وليد الكرتي
وليد الكرتي

قال وليد الكرتي، نجم نادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف كان مهمًا للغاية من أجل الخروج من فترة التعثر الأخيرة التي مر بها الفريق، في ظل الخروج من الكونفدرالية، ثم خسارة كأس السوبر، وكان من المهم عودة الثقة مرة أخرى للاعبين والفريق.

وشدد على أنه من الضروري تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري واللعب في كل مباراة على أنها مواجهة كأس لا بد من الفوز فيها، لأن الثلاث نقاط مهمة من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الدوري في ظل المنافسة القوية مع الأهلي وفيوتشر على البطولة المحلية.

أوضح أن اللاعبين تعاهدوا على التعويض في المرحلة المقبلة وتحقيق الانتصارات في الدوري وكأس مصر، والدوري هو الهدف حاليًا والتركيز في المرحلة المقبلة على لقاء راية في الدوري.

واختير المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الإسماعيلي في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وسجل وليد الكرتي الهدف الأول لبيراميدز وصنع الهدف الثالث، وقدم مباراة ممتازة وساهم في فوز الفريق وحصده ٣ نقاط مهمة.

وخاض بيراميدز لقاء الإسماعيلي بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - عبدالله مجدي - محمد حمدي - فخرالدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس - محمود دونجا - هشام محمد.

المغربي وليد الكرتي بيراميدز وليد الكرتي أحمد دعدور أحمد دعدور - أحمد فتحي

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