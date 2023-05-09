الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: أدعوا رجال الأعمال المصريين للاستثمار بجنوب السودان

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استقبال سلفا كير، رئيس جنوب السودان، وزير الخارجية، سامح شكري؛ لمناقشة الأزمة السودانية، وتنسيق المواقف بين البلدين بالإضافة إلى دولة تشاد.

العلاقات المصرية السودانية 

وقال موسى، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين القاهرة وجوبا، من أجل التعاون في حل الأزمة السودانية لوقف إراقة الدماء التي يدفع ثمنها غالياً الشعب السوداني الشقيق.

وأكد خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأزمة السودانية تؤثر على مصر وجنوب السودان، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي لشقيقه سلفا كير، تأتي لتنسييق الجهود بين البلدين بخصوص الأوضاع في السودان، موضحًا أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان قديمة ووطيدة منذ عهد الرئيس السادات.

مصر تُقدم منح تعليمية لطلاب جنوب السودان، كما تُسهم القاهرة بخبراتها في العديد من القطاعات بجوبا، والمشروعات التي تُساهم بها مصر في جنوب السودان تأتي لخدمة شعب جنوب السودان.

الاستثمار المصري بالسودان

وحرص الإعلامي أحمد موسى، على تقديم دعوة لرجال الأعمال المصريين من أجل الاستثمار في الزراعة بجنوب السودان؛ التي تتميز بوفرة المياه بها.

أحمد موسى الأزمة السودانية صدى البلد العلاقات المصرية السودانية الاستثمار بالسودان

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