الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون المصري البرتغالي لتطوير صناعة المستحضرات الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، كارلوس ألفيس، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالي، والدكتورة إيما إيزابيل بيرس، رئيس الجمعية الوطنية للصيدلة، وممثلين عن شركات الدواء والقطاع الصحي بالبرتغال.

IMG-20230509-WA0051

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن شركات الأدوية المصرية.

وبحث الجانبان آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون في مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية في مختلف المجالات ذات الصلة؛ وذلك من خلال ورش عمل مشتركة، ومناقشة الآليات التي تسهم في دعم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.

ووجه رئيس هيئة الدواء المصرية الدعوة إلى  رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل بين الهيئتين لمناقشة مستجدات العمل الرقابي، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

IMG-20230509-WA0050

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بالمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوي المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة، وأكد أنها تضاهي مثيلتها في أوروبا، وأن ذلك يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأوربية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمارات في سوق الدواء المصري.

رئيس هيئة الدواء المصرية الهيئة الوطنية للأدوية البرتغالي سبل التعاون المشترك المستحضرات الطبية الجمعية الوطنية للصيدلة تنمية القدرات شئون التطوير الفني

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

العثور على جثة شاب مذبوح داخل عقار تحت الإنشاء بالفيوم

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»