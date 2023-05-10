استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 داخل محلات بيع الطيور رغم ارتفاع أسعار البنزين الأسبوع الماضي، والذي كان من المتوقع أن يزيد من أسعار كافة السلع الغذائية وعلى رأسهم الطيور، وذلك بسبب توافر الأعلاف الحيوانية والتي كانت السبب الرئيسي في الارتفاع الجنوني للدواجن خلال الفترة الأخيرة.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 للمستهلكين



وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 داخل محلات البيع بقيمة من 5 - 3 جنيهات في الكيلو الواحد، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة النقل عقب ارتفاع أسعار البنزين الأسبوع الماضي، حيث جاءت الأسعار كما المزارع والأسواق كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 36 جنيها، في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 70 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 55 جنيها، في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 62 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 74 جنيها، في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 83 جنيها بإضافة تكلفة النقل.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 99 جنيها، في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيهان بإضافة تكلفة النقل.

أيضا سجل سعر كيلو الأرانب البلدي في المزارع نحو 100 جنيه، في حين يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل.

وسجل سعر البانية في محلات بيع الطيور نحو 165 جنيها، وجاء سعر الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 81 جنيها.

بينما سجل سعر الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 70 جنيها، وسجل سعر الأجنحة في محلات بيع الطيور نحو 60 جنيها.



أسعار البيض و الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

وصل سعر الكتكوت الأبيض في المزارع للتجار نحو 6 جنيهات.

وسعر الكتكوت الساسو في المزارع للتجار نحو 6 جنيهات.

ووصل سعر الكتكوت البلدي في المزارع للتجار نحو 5 جنيهات.

وصل سعر الكتكوت الهجين في المزارع للتجار نحو 5 جنيهات.

ووصل سعر الكتكوت الفيومي في المزارع للتجار نحو 6 جنيهات.

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق للمستهلكين نحو 100.75 جنيه.



وصل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق للمستهلكين نحو 103.75 جنيه.

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