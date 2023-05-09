طن الذرة الأوكرانى بـ15000 جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف اليوم

استقرت أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة «أرجنتيني» 17000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة «برازيلي» 17000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة «أوكراني» 15000 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلي «حورس» 2800 جنيه، فيما سجل سعر إردب الذرة الشامية 2300 جنيه.

وبلغ سعر طن كورن فلاك «ذرة أرجنتيني» 17700جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% - 40000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 41000 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا فول فات «مستورد» 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر صويا فول فات «محلي» 36500 جنيه «أرضه»، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% «مستورد» 28600 جنيه «أرضه»، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% «محلي» 23800 جنيه «أرضه».

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين «مستورد»: 50000 جنيه، في حين سجل جيلوتين «محلي» 49700 جنيه، كما سجل سعر طن ردة بران محلى:12000 جنيه في حين سجل سعر طن سعر طن النخالة الخشنة 11900 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح «جديد» 230 جنيها، فيما سجل سعر قيراط البرسيم من 260 إلى 290 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 28000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 27700 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهى 27500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامي بـ27300 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ23000 جنيها، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ226500 جنيه.