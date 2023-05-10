يقدم الدستور للقراء أدعية الفجر اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر محرك جوجل البحثي، وذلك لرغبة الكثيرين في إحياء الساعات الأخيرة من الليل في العبادة والطاعات وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية.

أدعية الفجر اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

ويستعين بعض المسلمين بأمهات الكتب الواردة فيها أدعية الفجر اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 وأذكار الصباح لطلب الأرزاق في الدنيا والآخرة والعبادة والاستغفار والتسبيح، وما إلى ذلك رغبة في رضا الله سبحانه وتعالى وهى كما يلي:

اللهم يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في ساعات فجرنا هذا من رزقك الطيب الحلال ما يغنينا عن احتياجا للغيرك.. اللهم إنا نسألك تشرح صدورنا وتسهل لنا الأمور وتفرج كربنا فأنت أعلم بحالنا وما في صدورنا.. اللهم فإن القلب امتلأ حديثا والنفس دعاء.. اللهم إني أسألك حسن الدعاء.. ونعمة الإجابة.

اللهم إني أسألك فرجا لهمي وفرحا لقلبي وكشفا للغم وغفران للذنوب.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم إني أستودعك راحة قلبي وفرحتي.. اللهم إني أسألك تسهيلا لكل أموري.. اللهم راحة تبث فينا أملا جديدا للحياة تحمل في طياتها استجابة لكل ما في قلوبنا.

اللهم اجعل فجرنا هذا فرجا لكى صابرا.. وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين.. فأنت على كل شيء قدير.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل.. وبكاء القلب.. وموت الضمير.. وسوء الخاتمة.

اللهم إنها أياما تمضي سريعة.. فاجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تغمر الفؤاد فرحة مسرة.. اللهم إني انتظر منك فرحا قريبا فبشرني بما تمنيت ودعوتك به سرا وأنا على يقين أنك سترزقني به في الواقع قريبا.

اللهم إني وليتك أمري .. فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته .. اللهم أياك نعبد ولك نصلي و نسجد .. وإليك نسعى .. نرجو رحمتك .. و نخاف عذابك.

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