أمين الفتوى يوضح حكم التبول فى الطرقات العامة (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم قضاء الحاجة في الشارع، لافتًا إلى أن الرسول (ص) نهى عن التبول في الماء الراكد، وتحت الشجرة المثمرة، وتحت الشجرة المظلّلة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء، إن المكان الذى يستظل به أو تسقط فيه الثمار، حرام التبول أو قضاء الحاجة فيه، مشيرًا إلى أن قضاء الإنسان حاجته في ها المكان يمنع الناس من الاستفادة منه، موضحًا أن هذا الأمر من الملاعن.

نوه إلى أن الرسول (ص) كان يقول اتقوا الملاعن الثلاث، ومنها قضاء الحاجة في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، وتحت الشجرة المظللة أو في مكان الظل، مشيرًا إلى أن الشرع أوجب الاستنزاه من البول والغائط.

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