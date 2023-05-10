الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 داخل مصانع شركات الحديد والصلب المصرية بسبب استقرار أسعار الصرف في البنوك لكافة العملات الأجنبية وانتهاء أزمة الإفراج الجمركي، والذي يترتب عليه استقرار أكثر من 25% من مدخلات الصناعة في مصر.


أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

يمكن الإطلاع على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 من خلال موقع الدستور الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لأسعار مصانع الإنتاج، وهي كما يلي:-

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 40000 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 39800 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة نحو العتال 39500 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 39300 جنيه.


 

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.232 دولار للمليون وحدة حرارية

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سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 3.500 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 39500 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 39300 جنيه.


سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 39300 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية نحو 40200 جنيه.

سجل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 39400 جنيه.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023

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حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط


 

 

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1963 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1940 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1860 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1845 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2000 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1860 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 2005 جنيهات.

 

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