الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة  .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30800 طن تشمل : 300 طن اسمنت معبأ و 3400 طن مولاس و 6100 طن يوريا و 700 طن رمل و 9800 طن كلينكر و 10500 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43213 طن تشمل :  800 طن خشب زان و 7000 طن فول و 400 طن خردة و 7866 طن حديد و 7500 طن كسب صويا و 13626 طن ذرة و 5376 طن قمح  و 1873 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 645 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 617 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178444 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112121 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3985 طن قمح متجهين إلى شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5368 شاحنة .

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