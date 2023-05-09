الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.232 دولار للمليون وحدة حرارية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف لتبلغ  2.232  دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال التعاملات.

كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، قد تراجعت حيث ظل الطلب في المنطقة ضعيفًا على الرغم من أولى بوادر التقدم في إعادة تخزين المخزونات قبل الشتاء المقبل، وحسب التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 2٪ اليوم، لتواصل خسائر الأسابيع الأربعة السابقة.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.232 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية 

وتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستنزاف الطلب على السلع الأساسية للتدفئة، كما أن انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر.

في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب ركود الشتاء الناجم عن الطاقة وأكدت البيانات الاقتصادية الأخيرة على القوة غير المنتظمة للتعافي، فضلاً عن تدهور الثقة بين الشركات المصنعة

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