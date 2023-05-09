مستفيدة من ندوات «حياة كريمة»: غيرت الكثير من العادات الموروثة

نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية، التي تستهدف دعم المرأة في الريف المصري، من أجل مناقشة مخاطر الكثير من العادات الخاطئة والموروثة لدى سكان الريف، وتوعيتها بسبل تربية الأبناء ورعايتهم على أكمل وجه، ولقى ذلك استحسان سكان القرية وبدأوا في تنفيذ ما تعلموا داخل منازلهم.

المبادرة وعتنا بمخاطر الزواج المبكر

«هناء مصطفى»، تعيش في قرية «القنادلة» التابعة لمحافظة أسوان، عانت كثيرًا مع سكان القرية لتغير العادات الخاطئة التي استمرت معهم لسنوات طويلة وراح ضحيتها الكثير من الفتيات ، لكن بعد مجهود كبير منها كان الأمر ينتهي بدون جدوى، وتمنت فقط أن يساعدها أحد لتغير تلك المفاهيم والعادات لسكان القرية، وأثناء تفكيرها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق ما تتمناه من خلال عقد الجلسات التوعوية والندوات التثقيفية للحديث عن العادات الخاطئة.

وقالت«هناء» في تصريحات لـ«الدستور»، إن الأهالي داخل القرية توارثوا العديد من العادات والتقاليد الخاطئة جيلًا بعد جيل، ومن ضمن تلك العادات الزواج المبكر، الذي راح ضحيته الكثير من الفتيات الصغيرات.

وتابعت: من بين تلك العادات والتقاليد الخاطئة “ختان الإناث” وحرمان الفتيات من التعليم، وذكرت أن كل هذه العادات أثرت سلبًا على الفتيات داخل القرية، وأصبحن يعانين على مدار سنوات طويلة، والكثير منهن كن يتمنين تغيير تلك العادات حتى جاءت مبادرة«حياة كريمة»التي غيرت تلك المفاهيم السيئة والعادات الخاطئة عبر تنظيم الندوات والمحاضرات التي تتحدث عن تلك العادات.

وأضافت أن مبادرة«حياة كريمة» نظمت جلسات توعية داخل القرية، للنقاش حول تلك العادات الخاطئة، بحضور أطباء وعلماء وشيوخ، للتوعية من مخاطرها التي استمرت لسنوات طويلة مع سكان القرية وعانى منها الجميع، وتفاعلوا السكان مع تلك الندوات، ولقي ذلك استحسان الكثير من أهالي القرية.

وأوضحت أن الكثيرات منهن بدأن في تغيير تلك العادات داخل منازلهن، بعدما استمعن للمحاضرات التي نظمتها المبادرة والتي كانت تجوب القرية بأكملها، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما نظموا تلك المحاضرات والندوات لتغير العادات السيئة، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة السكان في الريف المصري للأفضل ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.