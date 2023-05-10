"المصروفات والمميزات".. كل ما تود معرفته عن الجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب التقديم للجامعات الأهلية، الثلاثاء، حيث صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت.



فى هذا السياق تقدم “الدستور” كل ما تود معرفته عن الجامعات الأهلية:

ماهى الجامعات الأهلية الموجودة؟

جامعة حلوان الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة بورسعيد الأهلية

جامعة الملك سلمان الدولية

جامعة العلمين الدولية

جامعة المنصورة الجديدة

جامعة الجلالة

تنسيق الجامعات الأهلية

تقبل بحد أدنى أقل من الجامعات الحكومية، خلافًا إلى دعم الحكومة للمصروفات الدراسية للطلاب، وبلغ الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية العام الماضي نحو 55% و يقدم الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية عدد من الخدمات، ويحتوي على فيديوهات وشرح، ونماذج اختبارات بهدف تدريب المتقدم عليها بالاضافة إلى أنه يتيح تنسيق الجامعات الأهلية للطالب إدخال 20 رغبة مختلفة، يمكن إدخال تعديلات عليها أو إعادة ترتيبها أو الحذف، قبل إنهائها وإرسالها لمكتب تنسيق الجامعات الأهلية، ليبدأ بعد ذلك تحديد مكان ومع اختبار الطالب.

مصروفات الجامعات الأهلية

وتحتل كلية الطب البشري مقدمة مصاريف كليات الجامعات الأهلية، حيث تبلغ 95 ألف جنيه في جامعة الإسكندرية الأهلية، بينما في جامعة الزقازيق الأهلية 85 ألف جنيه، وبلغت مصروفات كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية 60 ألف جنيه، وسجلت كلية علوم التمريض جامعة أسيوط الأهلية 31 ألف جنيه، وفي جامعة المنصورة الأهلية بلغت مصروفات كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.