برلمانى: الجامعات الأهلية «مشروع ممتاز» لتطوير التعليم العالى بـ40 مليار جنيه

قال محمود الشامي، عضو مجلس النواب، إن هناك ارتياحا كبيرا في التغيير الذي حدث بوجود وزير جديد للتعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية تكلفت 40 مليار جنيه، وهو مشروع ممتاز تم إنشاؤه لتطوير التعليم العالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وأضاف الشامي أنه ينبغى التوسع فى الجامعات الأهلية نظرا لزيادة الكثافة السكانية العالية، فعلى سبيل المثال مدينة المحلة بها كثافة سكانية عالية ومن ثم تحتاج جامعة أهلية، لافتا إلى أهمية العمل على توفير احتياجات السكان من التعليم.

وقالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أن الجامعات الخاصة بلا ضابط ولا راقب، فمثلا ملء الأبليكشن فقط قيمته 5 آلاف جنيه، كما أن المنح تكون لأصحاب المحاسيب والواسطة، فمثلا لا يوجد طالب من سوهاج حصل على منحة من الجامعات الخاصة.

وأضافت المزلاوي أن هناك هجرة للأطباء ومشكلة في أعدادهم، متسائلة عن سبب الإصرار على المجاميع العالية لدخول هذه الجامعات، رغم أن هناك مشكلة في هذه المهنة.

ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء أبرز طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وقال مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن الجامعات المصرية أصبحت في تصنيف منخفض وفقًا لمؤشر الجامعات فى العالم، ونحتاج إلى حل كثير من المشكلات منها على سبيل المثال عدم وجود تنسيق بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.