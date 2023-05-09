رئيس الوزراء: الأمم المتحدة إحدى أهم شركاء التنمية فى مصر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية لكل أطراف العمل الإنمائي والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة كشركاء في التنمية من أجل تعزيز قيمة رأس المال البشري، والنهوض بالمستوى المعيشي لسكان الوطن بمن في ذلك المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وفي مقدمتهم النساء والشباب والمساعدة في الوصول للخدمات الأساسية، عالية الجودة والعمل اللائق من أجل مستقبل أفضل.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، أن هذه مناسبة تتويج لعلاقتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيرًا وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة التي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.