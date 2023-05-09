الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استرداد 12500 متر أملاك دولة بالبساتين ضمن الموجة 21

استرداد أراضي أملاك
استرداد أراضي أملاك الدولة بالبساتين جنوب القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحملة المكبرة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة الـ ٢١ في مرحلتها الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق المستهدف طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات محافظ القاهرة.  
وفي هذا السياق قامت الأجهزة المعنية والقوة المرافقة وباستخدام المعدات وتوفير العمالة اللازمة بتنفيذ بازالة التعديات الواقعة على أراضى شركة النصر للاسكان والتعمير خلف عقارات المجاورة الثامنة والتاسعة بمدينة المعراج بنطاق حي البساتين والصادر بشأنها قرارات ازالة والمدرجة ضمن المستهدف من الموجة ٢١ .

وانتقلت قوات إنفاذ القانون والقوات الشرطية بقسم شرطة البساتين والجهات المعنية من الحي و مسئولي شركة النصر للاسكان والتعمير  حيث تم ازالة التعديات والتي شملت ازالة اسوار مبان وحمامات سباحة و برجولات وضمها للعقارات محل التنفيذ باجمالي ١٢ قطعة ارض بمساحة اجمالية ١٢٥٠٠ متر مربع حيث تمت الإزالات كليا وجزئيا  .

وتم التنبيه على باقي المخالفين بإخلاء المساحات المتعدى عليها من الإشغالات الخاصة بهم على ان يتم استكمال باقي أعمال الازالات الصادر بشأنها قرارات ازالة لصالح شركة النصر للاسكان والتعمير و العمل على تعيين الحراسة اللازمة وإقامة أسوار بمعرفة الشركة للمساحات التي تم استردادها.  

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي أراضي الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما شددت عبدالمنعم على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد أية تعديات وإزالتها في المهد قبل أن يصعب إزالتها الى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرارات .

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استرداد أراضي أراض أملاك دولة الموجة الـ 21 محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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