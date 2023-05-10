الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي إلكسندر روسو الأسقف الشهيد

تحيي الكنيسة الكاثوليكية ذكرى الطوباوي إلكسندر روسو الأسقف الشهيد.

إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا ولد المونسنيور ألكسندرو روسو في سوليا دي كامبي في 22 نوفمبر 1884 لوالديه فاسيلي وهو كاهن روم كاثوليك، وأمه تدعي روزاليا، كان لديه عشرة إخوة وأخت واحدة.

وتابع: منذ صغره تعلم الإيمان والتقوى من والده الكاهن وأمه المصلية التقية.. وكان يخدم القداس الإلهي لوالده الكاهن كل صباح، ويهتم بنظافة المذبح ويقطف الزهور من الحديقة ويضعها على المذبح، وكان متفوقاً في دراسته الابتدائية والإعدادية.

أكمل تعليمه الثانوي في كل من بيستريتا وتارغو موري وبلاج من عام 1896 إلى عام 1903، وهو العام الذي اجتاز فيه الاختبار النهائي. في عام 1910 حصل على الدكتوراه في اللاهوت من جامعة بودابست. في 20 يوليو 1910 سيم كاهنًا. ثم أصبح أستاذًا في قسم اللاهوت العقائدي في أكاديمية بلاج اللاهوتية.

وتابغ: كما قام بالتدريس في مدرسة القديس باسيليوس الكبير الثانوية فى بلاج"، في عام 1920 تم تعيينه سكرتيرًا للأبرشية، وفى عام 1923م تم تعيينه راعياً للمجمع الأبرشي من عام 1925 إلى عام 1930 كان رئيسًا لأكاديمية بلاج اللاهوتية. كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الثقافة المسيحية المرموقة من عام 1911 الى عام 1918م . ومديراً لجريدة الوحدة من عام 1922 الى عام 1930م . وقد نشر العديد من المقالات والدراسات.

وأضاف أنه من 1918 إلى 1920 كان الأمين العام لمجلس الإدارة الذي أدار ترانسيلفانيا مؤقتًا بسلطات تشريعية وتنفيذية وإدارية من 2 ديسمبر 1918 إلى 4 أبريل 1920م؟. وفى 5 يونية 1930م وافق البابا بيوس الحادي عشر لطلب القاصد الرسولي أنجيلو دولشي لتاسيس ابرشية مراموري الجديدة وكانت تضم 264 رعية وكنيسة ، و310732 من المؤمنين . وفى 17 أكتوبر 1940م عين البابا بيوس الحادي عشر الكسندر روسو اسقفاً لإبرشية مراموري، وتم تجليسه أسقفاً في 30 يناير 1941م في كاتدرائية الثالوث المقدس في بلاج من أبرشية فوغوراش وألبا يوليا فاسيلي سوسيو . عد فترة وجيزة تم تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ عن المملكة. مباشرة بعد انضمامه ، شارك المونسنيور روسو في تنظيم الأبرشية ، وفي تعيين العمداء وفي تكوين رجال الدين في الأكاديميات اللاهوتية في كلوج وأوراديا.

وتابع: توفي المونسنيور ألكسندرو نيكولسكو، أسقف فيوجراش وألبا يوليا. ظل المقعد شاغرًا طوال فترة الحرب العالمية الثانية. في 16 مارس 1946، انتخب المجمع الانتخابي المجتمع في بلاج المونسنيور روسو كمسئول جديد. تم الاعتراف بالانتخابات من قبل الكرسي الرسولي ولكن ليس من قبل حكومة بيترو بروزا الديكتاتورية والموالية للسوفيات. في الواقع، كان المونسنيور روسو معروفًا بالقتال في الدفاع عن حقوق الكنيسة والأمة الرومانية ، التي هددها الشيوعيون. ظلت دار الاسقفية شاغرة حتى عام 1990م.

وواصل: في عام 1948، حظر النظام الشيوعي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. في 18 أكتوبر 1948 ، حُرم من منصبه بمرسوم حكومي. في 28 أكتوبر ، تم اعتقاله وسجنه في وزارة الداخلية في بوخارست. ومن هناك نُقل إلى المقرالبطريركي دراغوسلافيلي ، التي تحول إلى مكان سجن لرجال الدين الروم الكاثوليك الذين رفضوا الانضمام للكنيسة الارثوذكسية الرومانية. في فبراير 1949 ، نُقل إلى دير كولدروشاني بالقرب من بوخارست ، في مايو 1950 ، نُقل مرة أخرى إلى سجن سيغيتو مارمازيي ، حيث ظل مسجونًا حتى عام 1955.

وتابع: ونقل من السجن وأُدخل إلى مستشفى جيروتا في بوكاريس. أجبرته السلطات الشيوعية على الإقامة الإجبارية في دير كوكوس مع أسقفين محتجزين . و في عام 1956م صاغوا بياناً يدعو إلى إعادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرومانية ، وأرسلوها إلى السلطات الشيوعية. تم دعم هذه المذكرة من خلال آلاف التوقيعات من المؤمنين الكاثوليك من جميع أنحاء البلاد.

وتابع: في 12 أغسطس 1956 احتفل الكاهنان فاسيلي تشيندريس وإيزيدور غيوركو في كلوج بالقداس الإلهي في الأماكن العامة وفي الهواء الطلق.. وحملت الحكومة الفاشية مجموعة من رجال الدين والمؤمنين بقيادة المطران مونسينور روسو المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات.. في 13 أغسطس 1956 تم فصله عن الأسقفين الآخرين بحجة استقباله وزير الشؤون الدينية، بيتري كونستانتينيسكو-ياسي ، فنقل الى أحد الأديرة الأخرى، في عام 1957 حكمت عليه المحكمة العسكرية في كلوج بالسجن خمسة وعشرين عامًا بالأشغال الشاقة بتهمة التحريض والخيانة العظمى.. تم سجنه في مكان شبه القبو نصفه تحت الأرض، وكان يعامل بسخرية. لكنه كان لا يهاب السجن ولا العذابات.. في ربيع عام 1963 أصيب بمرض في الكلى، ورحل في 9 مايو تم دفنه دون أي احتفال ديني في مقبرة السجناء السياسيين في غيرلا ، في القبر رقم 133. بعد ذلك بفترة وجيزة تم حرث الموقع بالجرارات لمنعه من أن يصبح مكانًا للحج.