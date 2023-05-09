المرأة المصرية وتحديات سوق العمل فى لقاءات ثقافية بأسيوط

شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط عدة فعاليات ثقافية وفنية، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة خلال شهر مايو الحالي.

من بين الفعاليات محاضرة عقدت بقصر ثقافة ديروط بعنوان "المرأة المصرية وتحديات سوق العمل"، شارك بها الأديبة د. هند مكرم، وأدارها محمد أبوالعيون مدير القصر، وتناولت بها "مكرم" أهم التحديات التي تعوق تمكين المرأة في سوق العمل، حيث أوضحت أنه بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، حيث تعد قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها الملحة.

وأضافت "مكرم" أن التحديات كبيرة أمام المرأة ومنها التحديات الاجتماعية والفكرية والتشريعية والسياسية، واصفة التحديات الفكرية بأنها أصعبها وأعمقها، وأن مواجهتها تحتاج إلى تغيير في المنظومة الفكرية لدى أفراد المجتمع.

وضمن فعاليات أندية الأدب، شهد نادي أدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة لقاء ثقافيا بعنوان "اللغة وعاء الثقافة"، شارك به المفكر الدكتور أحمد ياسين، وأداره الشاعر أحمد الشافعي، رئيس النادي، وخلاله أشار "ياسين" لأهمية اللغة في الفكر الإنساني بوجه عام ومنطقتنا العربية بوجه خاص، حيث حفظت لهذه الأمة هويتها رغم كل الأحداث التي مرت بها على مدار التاريخ، وشهد اللقاء مناقشات أثرت الموضوع من أدباء وأعضاء النادي، بجانب طرح نماذج شعرية إبداعية تنوعت بين الفصحى والعامية، وتقديم بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

نظم الفعاليات فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويأتى ذلك استمرارًا لبرنامج قصور الثقافة بالمحافظات احتفالًا بعيد العمال، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة به الذي يقام على مدار الشهر الحالي، إضافة إلي اللقاءات الثقافية المقامة ضمن برنامج الفرع.