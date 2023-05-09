الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المرأة المصرية وتحديات سوق العمل فى لقاءات ثقافية بأسيوط

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط عدة فعاليات ثقافية وفنية، ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة خلال شهر مايو الحالي.

من بين الفعاليات محاضرة عقدت بقصر ثقافة ديروط بعنوان "المرأة المصرية وتحديات سوق العمل"، شارك بها الأديبة د. هند مكرم، وأدارها محمد أبوالعيون مدير القصر، وتناولت بها "مكرم" أهم التحديات التي تعوق تمكين المرأة في سوق العمل، حيث أوضحت أنه بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، حيث تعد قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها الملحة.

وأضافت "مكرم" أن التحديات كبيرة أمام المرأة ومنها التحديات الاجتماعية والفكرية والتشريعية والسياسية، واصفة التحديات الفكرية بأنها أصعبها وأعمقها، وأن مواجهتها تحتاج إلى تغيير في المنظومة الفكرية لدى أفراد المجتمع. 

وضمن فعاليات أندية الأدب، شهد نادي أدب مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة لقاء ثقافيا بعنوان "اللغة وعاء الثقافة"، شارك به المفكر الدكتور أحمد ياسين، وأداره الشاعر أحمد الشافعي، رئيس النادي، وخلاله أشار "ياسين" لأهمية اللغة في الفكر الإنساني بوجه عام ومنطقتنا العربية بوجه خاص، حيث حفظت لهذه الأمة هويتها رغم كل الأحداث التي مرت بها على مدار التاريخ، وشهد اللقاء مناقشات أثرت الموضوع من أدباء وأعضاء النادي، بجانب طرح نماذج شعرية إبداعية تنوعت بين الفصحى والعامية، وتقديم بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

نظم الفعاليات فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويأتى ذلك استمرارًا لبرنامج قصور الثقافة بالمحافظات احتفالًا بعيد العمال، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة به الذي يقام على مدار الشهر الحالي، إضافة إلي اللقاءات الثقافية المقامة ضمن برنامج الفرع.

فرع ثقافة اسيوط المخرج هشام عطوة قصر ثقافة ديروط المرأة المصرية وتحديات سوق العمل فعاليات أندية الأدب

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

أسماء الفائزين فى مسابقة “أخصائي المكتبات الأكثر تميزا” بجامعة المنوفية

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»