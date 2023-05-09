متحدث الجهاد الإسلامى: سنرد على اغتيالات إسرائيل بأرض المعركة

قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق السلمي، إنه لم يكن من المقرر سفر أحد القيادات العسكرية من المقاومة الفلسطينية إلى مصر ولكن السفر كان يقتصر على المكتب السياسي فقط، لذا ما يتم تداوله الآن من معلومات ليس صحيحا.

رد المقاومة على إسرائيل

وأكد السلمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رد المقاومة على اغتيالات إسرائيل المتكررة سيكون بأرض الاشتباك وليس بالكلمات والأحاديث، معبراً:" المقاومة لن تتكاسل عن رد جرائم إسرائيل المتكررة بحق الشعب الفلسطيني وقياداته".

وتابع: "المقاومة ستواجه والمعركة مستمرة ولن نتوقف عن الدفاع عن أرض الوطن، ولن يكون هناك توقف من جانب المقاومة إلا بخروج الاحتلال من الأراضي الإسرائيلية".

مقاومة الجهاد الإسلامى

وأردف: "المقاومة ستبدأ من حيث انتهت المعارك السابقة، وبالتأكيد سيكون هناك توحيد في صفوف القيادات من أجل التصدي للعدو الإسرائيلي".

وأشار إلى أن تشييع الشعب الفلسطيني لجثمان المواطنين اللذين تم اغتيالهم اليوم على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خير دليل على التفاف الشعب بجانب الجهاد الإسلامي".