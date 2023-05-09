الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد لطلاب كلية الطب: مدينة "سلام مصر" هي المستقبل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة لطلاب كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية قائلا: "مدينة سلام مصر هي المستقبل للطلاب بما تشمله من كيانات تعليمية و صناعية و سكنية "، مؤكدًا أنه جرى بذل جهود كبيرة حتى يصل العمل في الجامعة الأهلية بشرق بورسعيد لهذا الشكل والعمل الرائع، وأوضح المحافظ أن الجامعة جرى تصميمها على أعلى مستوى، مشيراً إلي أنها استقبلت هذا العام طلبة من كافة المحافظات.

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جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية بالجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بمدينة شرق بورسعيد ، برفقه الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد. واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال كلمته لطلبة وطالبات كلية الطب ان :"التعليم هنا على أعلى مستوى وبعد التخرج سيتوفر العمل والسكن  في هذه المدينة الواعدة في المشروعات العملاقة الجارية بالمنطقة ، منوها أن السيد الرئيس وجه بأن تكون سلام مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التي توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى،  فضلا عن كونها ستصبح ملتقى للزوار من كل العالم لما تحتويه من مناطق أثرية.

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جدير بالذكر أن مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد  والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات، وأكد المحافظ على ضرورة تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير أرض سلام بورسعيد بعد توفير كافة الخدمات.

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