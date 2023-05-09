الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 5 سنوات لتاجر دواجن بتهمة ترويج الحشيش في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تاجر دواجن بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، والزمتة بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي، وعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 427 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز بضط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز ، بأن التحريات السرية دلت على قيام المتهم " خ.ع.ج"، تاجر دواجن ، بالاتجار في المواد المخدرة، وعلي اثر اتصال من أحد المصادر السرية مفادها اتجار المتهم بمواد مخدرة.

انتقلت قوة أمنية من القسم، فابصرت المتهم حال عرضة مواد مخدرة علي أحد عملائه مقابل مبلغ مالي ، فتم ضبطه ولاذا العميل بالفرار ، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي عدد 6 قطع لمخدر الحشيش، واربع لفافات لجوهر نبات القنب المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات بحوزة المتهم لعدد 6 قطع تحوي علي مخدر الحشيش و زنت 197,5 جرام وان المضبوطات لعدد 4 لفافات تثبت أنها اجزاء من نبات الحشيش المخدر القنب 1345,5 جراما ، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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