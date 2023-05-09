الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تطير إلى تونس لمواجهة الترجى فى نصف نهائى دورى الأبطال (صور)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متجهة إلى تونس؛ استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

من جانبه اختار مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى 25 لاعبًا للسفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى، وجاءت قائمة الأهلى كالتالى:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد أشرف، محمود متولي، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد الضاوي «كريستو»، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد قندوسي، حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، محمود عبدالمنعم "كهربا".

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