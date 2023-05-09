الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في عربية مصفحة.. الجارديان تكشف كواليس اعتقال وزير باكستاني سابق

عمران خان
عمران خان

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إسلام أباد بعدما أطيح به من السلطة العام الماضي، ويحاكم أمام المحكمة في اتهامات فساد.

وألقي القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد لمواجهة اتهامات في قضية فساد وقام العشرات من قوات الأمن في مكافحة الشغب بجر السياسي البارز إلى عربة مصفّحة.

وجاء القبض على خان، الذي أطيح به من السلطة العام الماضي وتهرب من الاعتقال عدة مرات منذ ذلك الحين - بعد ساعات من نشره رسالة بالفيديو كرر مزاعمه بأن المؤسسة الحاكمة القوية في البلاد حاولت اغتياله مرتين.

اعتقال خان هو أحدث تطور في أزمة سياسية واقتصادية تضع رئيس الوزراء السابق الشعبي في مواجهة الجيش والحكومة ، بقيادة خليفته شهباز شريف ، الذي يزعم أنه تآمر على إزاحته من السلطة والتهديد على حياته ، التهم التي ينفونها.

وسافر خان إلى إسلام أباد صباح الثلاثاء، لطلب الإفراج عنه بكفالة في قضيتي فساد بعضها يتعلق بالفساد والفتنة والإرهاب التي يواجهها، وأثناء دخوله مبنى المحكمة، ألقي القبض على خان من قبل عملاء من مكتب المحاسبة الوطني وهى هيئة مكافحة الفساد في البلاد وتبعهم فريق من الضباط شبه العسكريين.

ووضع خان في سيارة ذات نافذة مظللة وخرج تحت حراسة مشددة، بينما اندلع شجار بين أنصار خان والشرطة.

ووفقًا لبيان صادر عن شرطة إسلام أباد، فإن اعتقاله كان على صلة بقضية منفصلة تُعرف باسم قضية Al Qadir Trust التي تتضمن مزاعم أن خان حصل على مليارات الروبيات من خلال معاملات أراض غير مشروعة وحيث لم يتم الإفراج عنه بكفالة.

ووصف حزب خان باكستان تحريك إنصاف اعتقاله بأنه "يوم أسود لديمقراطيتنا وبلدنا" وقال إن أتباعه سيخرجون إلى الشوارع للاحتجاج وزعم فؤاد تشودري المتحدث باسم الحزب أن خان "اختُطف من مبنى المحكمة ، وتعرض عشرات المحامين وعامة الناس للتعذيب وقد تم نقل عمران خان من قبل أشخاص مجهولين إلى مكان مجهول".

في مقطع فيديو نُشر على حساب الحزب الرسمي على Twitter، زعم المحامي جوهر خان أن خان قد تعرض للضرب في الرأس والساقين من قبل حراس وضباط شبه عسكريين دخلوا مبنى المحكمة العليا في إسلام أباد لاعتقاله.

رئيس الوزراء الباكستاني باكستان اسلام اباد السلطة اطيح

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