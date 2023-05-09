الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لتونس لمواجهة الترجي (صور)

بعثة الاهلى فى المطار
بعثة الاهلى فى المطار

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى تونس عصر اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات والتتويج بكأس السوبر المصري.

وأدى الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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