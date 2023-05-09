قيادي بـ"مستقبل وطن": مصر نفذت ملحمة وطنية بإعادة مواطنيها من السودان

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إجلاء مصر لمواطنيها المقيمين في السودان عبر سفينة حربية تعد ملحمة وطنية حقيقية في فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن مصر نفذت أصعب عملية إجلاء للمواطنين من السودان في ظل اشتعال الاقتتال في الدولة السودانية الشقيقة، إلا أن الدولة المصرية لم تبخل بأي مجهود من أجل ضمان أمن وسلامة المصريين المقيمين هناك، وتوفير كل السبل لإجلائهم من مناطق الخطورة وتوفير كافة الخدمات وإجراء الفحوص الطبية لهم.

وأضاف «رزق»، أن إجلاء المصريين من السودان عبر سفينة حربية هي رسالة للجميع بأن المواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية سواء كان داخل البلاد أو خارجها، وأن مصر لن تتخلى عن أبنائها مهما كانت المصاعب، وأنها قادرة على حمايتهم وضمان سلامتهم وأمنهم مهما كانت الظروف، وأنها تسخر كافة إمكانياتها من أجل صالح المواطن المصري، لافتا إلى أن الاهتمام بالمواطنين المصريين في السودان كان على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة مع تشكيل خلية الأزمة لمتابعة عملية الإجلاء تحت إشراف الرئيس السيسى نفسه.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رسائل المصريين العائدين من السودان، وتوجيههم الشكر للرئيس السيسى وكل أجهزة الدولة المصرية لما بذلوه من جهود للحفاظ على حياة أبناء مصر في السودان تؤكد امتنان المصريين بالخارج لحجم الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والطفرة النوعية التي يشهدها ملف الاهتمام بالمصريين المقيمين في الخارج، هذا الملف الذي ظل مهملا لفترة طويلة إلا أنه عاد ليتصدر المشهد في عهد الرئيس السيسى، والذي يوفر كل الإمكانيات التي تضمن سلامة كل أبنائه في الخارج.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب، على متن السفينة أبو سمبل، يصلوا اليوم عبر ميناء سفاجا، بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة.