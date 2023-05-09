الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا بضائع أجنبية الصنع

أمن المنافذ
أمن المنافذ

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 26 قضية أبرزها انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وتحرير 2328 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 166 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها

قطاع أمن المنافذ حملات جرائم التهريب الإجراءات الجمركية وزارة الداخلية

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