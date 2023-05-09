غدًا.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية

تنظم النقابة العامة للمحامين، غدا الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.

ومن المقرر بدء الجلسة من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأوضحت النقابة العامة أن الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسماؤهم مدرجة في الكشف المعلن على موقع النقابة.

وتأتي الجلسة للمحامين جموع النقابات الفرعية، وهي: جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح.

كما تشمل فرعيات: شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».