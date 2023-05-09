"ساعة عصارى" بمركز جمال عبدالناصر الثقافى.. الخميس

يقيم مركز جمال عبدالناصر الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أولى لقاءات "البيت" الشهرية، فى السادسة مساء الخميس القادم 11 مايو، يتضمن اللقاء الذي يقام هذا الشهر تحت عنوان: "ساعة عصاري بين النص والشاشة " مناقشة الفيلم الروائي القصير "ساعة عصاري"، إخراج شريف البنداري بطولة الفنان الراحل صلاح مرعى، والفنان باسم سمرة، وسهام عبدالسلام، كما يناقش نص "آخر النهار" ضمن المجموعة القصصية "حجرتان وصالة" للكاتب الكبير الراحل ابراهيم أصلان المأخوذ عنه قصة الفيلم.

جدير بالذكر أن "البيت" لقاء شهري متنوع، يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

صالون نفرتيتي

وفي سياق آخر؛ عقدت مساء أول أمس الأحد، أولى فعاليات "صالون نفرتيتي" الثقافي بقصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور د. هانى أبوالحسن رئيس القطاع، وعدد من الشخصيات العامة والصحفيين من جميع الأعمار والتخصصات المختلفة، وذلك تحت عنوان "ما هي حركة الأفروسنتريك… وما الذي تريده من الحضارة المصرية".

وجدير بالذكر أن صالون "نفرتيتي" هو الأول من نوعه في مصر، تقوم بتأسيسه ست من السيدات اللاتي عملن في مجال الصحافة والإعلام على مدار أكثر من عشرين عامًا.

وجاء الصالون ليتوج مسيرتهم الصحفية المعنية بالحضارة المصرية وتراثها الثقافي والإبداعي والفكري. وهن الإذاعية وفاء عبدالحميد والصحفيات كاميليا عتريس، ومشيرة موسى، نيفين العارف، وأماني عبدالحميد وفتحية الدخاخني، ومن المقرر عقد لقاءات الصالون شهريًا لمناقشة إحدى القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة التي تمس الحضارة المصرية.