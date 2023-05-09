للارتقاء بالخدمات.. جولة تكشف مراحل مشروعات التطوير بمطار سفنكس

نظمت وزارة الطيران المدني جولة تفقدية لمطار سفنكس الدولي لمحرري شؤون الطيران من أجل الوقوف على أحدث مشروعات التطوير بمطارسفنكس الدولى كونه أحد المشروعات التنموية التي تساهم في استيعاب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر ولقرب المطار من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وفي ضوء الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات المصرية.

كان في استقبالهم اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار أحمد صيام مدير مطار سفنكس الدولي.

بدأت الجولة بكلمة من اللواء أحمد منصور نقل من خلالها ترحيب الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، لمحرري الطيران، كما تم تقديم عرض توضيحى يتضمن شرحا تفصيليا عن مطار سفنكس وما تم فيه من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية والوقوف على إمكانات المطار قبل وبعد تطويره في ضوء الزياده الملحوظة في حجم الطلب على التشغيل خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، مضيفا أنه في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني نحو الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والسعي الدائم نحو إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات أمام الركاب وتذليل أي صعوبات قد تواجههم، بما يحقق تجربة سفر آمنة وأكثر رفاهية بما يدعم الوجهة المصرية أمام المسافرين والمكانة الرائدة التي تحظى بها المطارات المصرية أمام دول العالم.

وخلال العرض التوضيحي تمت الإشارة إلى أن تطوير مطار سفنكس الدولي تم تنفيذه على أحدث المستويات العالمية، بما يتطابق مع أحدث المتطلبات والمواصفات التكنولوجية والأمنية الحديثة، بالإضافة إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإنشاءات بالمطار وصل لمراحله النهائية لتبلغ المساحة الإجمالية للمطار ٢٤٠٠٠ متر، حيث تضمنت أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب الرئيسي ليشمل صالتي السفروالوصول بسعة ٩٠٠ راكب/ ساعة لتصل إلى ١٢٠٠ راكب/ ساعة، ويحتوي على ١٠ كاونترات للوصول، و١٠ كاونترات للسفر، و٣ سيور حقائب، وقاعة للسفر والوصول مخصصة لكبار الزوار، و٦ كاونترات لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات، ومحطة تبريد جديدة قدرها١٦٤٠ طن تبريد ومحطة كهرباء جديدة قدرها ٧.٥ ميجا وعدد ١٦ أسانسير و٨ سلالم متحركة و٤ كبارى تحميل ركاب تخدم ٤ طائرات و١٢ بوابة رسوم و٢ نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع ٤٠٠ سيارة و٢٠ باصا ومكاتب شركات الطيران ومصلى، ومكاتب شركات السياحة ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي ومحلات تجارية ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة وكافيتريات ومسجد يسع ٥٥٠ مصليًا.