تقرير مصلحة الطب الشرعي حول اتهام عاطل بقتل مسن في الوراق

تنشر " الدستور" تقرير مصلحة الطب الشرعي فى اتهام عاطل بقتل بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.



وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطب الشرعي على المجني عليه تبين به عدد ثمانية عشر جرح مخيط بواسطة غرز جراحية سوداء اللون بأوضاع مختلفة تترواح أطوالهم بین ۱، ۲، ۳ سم واقعين بيسار البطن ويسار الظهر.



وأضاف التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابات الطعنية بالظهر والبطن وما نتج عنها من قطوع حادة بالرئة اليسرى والطحال والأمعاء والمساريقا ونزيف دموي اصابي أدى إلى الوفاة.



وأوضح التقرير ان الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر ومن مثل السلاح المضبوط.



وأحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة امام الجنايات بتهمه قتل مسن، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.